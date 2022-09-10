حماة تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته في الاردن ، شهد العالم في الأواني الأخيرة عدة جرائم تمثلت في القتل والخطف وكان وراء تلك الجرائم أسباب متعددة منها ما جاء بداية الحب ومنها ما جاء في ظروف أمنية معينة في الأوقات الأخيرة حول أقدام أردنية بقتل زوج ابنتها وتحرق جثته وعلى ما يبدو أن هناك قصة وراء تلك الأمر.

حقيقة قتل أردنية للزوج ابنتها

أكدت الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية على عصورها لجثة شاب 30 محترقة بشكل كامل في محافظة معان جنوب البلاد، وقالت مصادر أمنية في المحافظة عنا التحقيقات الجنائية تواصلت الى هوية القاتل في منطقه الطاحونة غرب مدينة معان في الأردن وهي حماته ، المعروفة بوالده زوجته، وتمنع الحالة والد زوجته إلى الجهات الأمنية وقد اعترفت المتهمة خلال التحقيقات أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها.

سبب مقتل شاب في الأردن على يد أم زوجته

بعد أن عثرت الجهات الأمنية على القاتلة وهي حماته أو ما تعرف بأم زوجته فتم إحالتها إلى التحقيق واعترفت المتهمة بنفسها أنها هي من قتلت زوج ابنتها بسبب وجود خلافات عائلية بينهم وقامت بحرق الجثة بمحاوله منها لإخفاء معالم الجريمة، وقد أكدت مصادر محليه في الأردن ان المصادر الأمنية بينت بوجود خلافات عائلية بين الطرفين مما تسبب بالقتل ، مؤكدة الجهات الأمنية حقيقة تلك الحادثة دون الإفادة بأي تفاصيل حول جريمة القتل.

قصة أردنية تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته

بعد أن تم التأكد من خبر مقتل الشاب على يد ام زوجته في الأردن واعتراف المتهمة لنفسها وقد انتشر الخبر بصوره واسعة في كافة المحافظات الأردنية وتوجهت قوات الأمن لمكان الحادثة وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب مثل هذه الأحداث من قبل عائلة المجني ورد عائلة القاتل، وقد شهدت الأردن في الأواني الأخيرة عدد من الجرائم المحزنة ومنها جريمة قتل عندما أقدم الأب على إطلاق نار على أبنائه في منطقه يرقه بمحافظة البلقاء ورصدت السلطات الأردنية ارتفاع عدد الجرائم فقد وقعت 102 جريمة في العام 2022 م.

مثل هذه الجرائم يتوجب من الكل الوقوف القتل ليس بالامر الساهل اخذ ازدادت معدلات القتل في الاردن من بالاوقات الاخيره، وكان وراء ذلك الجرائم اسباب انيه.