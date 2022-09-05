حمادة هلال بحسسوني إن أهل الفن كفرة.. ويرفض مقارنة نسرين طافش مع هبة مجدي

اعترض النجم المصري حمادة هلال على لقب “المطرب الديني” الذي انتشر مؤخرًا فِيْ الوسط الفني، تزامنًا مع اعتزال بعض النجوم بسبب التزام ديني، مشيرًا إلَّى أن اللقب قد يعطي الانطباع لدى البعض، أن باقي النجوم والفنانين داخل مجتمع الفن هم “كفار” على حد تعبيره.

وتعليقًا على نجاح أغانيه الدينية وتميزه فِيْ تقديم شخصية رجل دين فِيْ مسلسل “المداح”، قال هلال فِيْ مقابلة على برنامج “شو فِيْ ما فِيْ” “ماذا تقصد رجل دين ديني مغني أعَنّْي أليس كل الناس متدينين والله العظيم مجتمعَنّْا الفني، وأنا أعرف كل شيء من زملائي، الناس الذين يحبون ربنا كثيرا، والمتدينين، والملتزمين جدا ”.

وعبرت حمادة هلال عَنّْ انزعاجها من فكرة “المطربة الدينية”، مشيرة إلَّى أن معظم زملائها الفنانين يخافون الله أكثر من بعض الملتزمين دينيا، وعلقت “توقف بجدية يا الله، أنا أسمع هذه الكلمات. فِيْ البداية أشعر أن أهل الفن غير مخلصين، وربنا ملزم، وهم يحبون ربنا أكثر من المتدينين.

وأضافت النجمة المصرية “بالنسبة للأغاني الدينية، هذا ما أفعله بالفعل، كَمْا حدث فِيْ مسلسل (المداح)، أغنية (حبيبنا المصطفى) و (دعاء الصلاة على النبي)”.

رفضت حمادة هلال مقارنة النجمة السورية نسرين طافش بطلة الجزء الأول من مسلسل “المداح” بالفنانة هبة مجدي التي لعبت دورها فِيْ الجزء الثاني بعد اعتذار السابقة عَنّْ الصحيفة. عَنّْ مسلسل “جوقة عزيزة”.

قال “المداح تختار قومها نسرين، أنا معذرة لها، لهذا كنت مستاءة منها، كان لي دور رائد فِيْ مسلسل كبير فِيْ سوريا، لذا بالطبع لم أستطع الدفاع عَنّْ حاجة. “. تمنت وانضمت إلَّى الجزء الأول وأدت دورها بنجاح “.

وأضاف حمادة هلال “لا يمكنك طرح سؤال المقارنة، نسرين نجحت بحتة، وهِيْ تشكر بلدي وهُو وحدة سورية عملت بجد وعملت كفلاح مصري، وأضافت هبة نقطة مهمة، إذا كانت مصرية، ثم آمنت أكثر “.

من الناحية الفنية بدأ الفنان حمادة هلال بتجهِيْز شخصية “صابر المداح” لتقديم الجزء الثالث من مسلسل “المداح” الذي سيعرض فِيْ الموسم الدرامي لرمضان 2023، تأليف. أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج. قررت شركة الإنتاج بدء التصوير منتصف نوفمبر.