حمامك هِيْلمع شهُور.. تنظيف التواليت والسيراميك فى ثوانى بدون دعك او مجهُود هِيْرجع يبرق من اول مسحة بخلطة ولا فى الاحَلْام

سيكون الحمام على بعد شهُور تنظيف المرحاض والسيراميك و تنظيف السيراميك والصحية من المشاكل التي تقلق معظم ربات البيوت، فعلى الرغم من المجهُود العضلي الكبير إلا أنهن لا يحققن النتائج المرجوة، وتبقى الأوساخ ملتصقة بالأسطح، ومن خلال هذه الخطوط سنتعرف على الطرق المختلفة التي ستشكل مزيد من اللمعان السيراميك والمراحيض ورائعة

سيكون الحمام على بعد شهُور تنظيف المرحاض والسيراميك

يمكن أن يستقر الغبار فِيْ المفاصل بين السيراميك وجزء منه ويمكن أيضًا أن يعلق فِيْ الجوانب الضيقة من زوايا الحمام، ولهذا استخدمنا طريقة صودا الخبز.

امزج كَمْية مناسبة من الخل الأبيض مع صودا الخبز (صودا الخبز).

مع التحريك باستمرار حتى تتشكل قطعة عجين.

يتم توزيع هذه الكتلة بين الفواصل وتترك لمدة نصف ساعة.

يفرك المعجون بقطعة قماش جافة أو فرشاة البلاط.

اغسل السيراميك بالماء والمطهر.

كيفِيْة تنظيف المرحاض الخزفِيْ بالخل وملح الليمون

يتم خلط خمس ملاعق كبيرة من الخل الأبيض مع ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون وتقلب حتى تذوب حبات ملح الليمون فِيْ الخل بعد إضافة كَمْية مناسبة من الماء.

يُسخن فِيْ قدر على النار لمدة خمس دقائق دون الوصول إلى درجة الغليان.

دع المزيج يبرد نسبيًا، ثم ضعه فِيْ زجاجة مع زجاجة رذاذ.

ركزي على الأماكن شديدة الاتساخ واتركيها لمدة ربع ساعة ثم امسحيها بفرشاة جافة أو قطعة قماش.

بعد الانتهاء من هذه العملية، اشطفِيْ وجهك بالماءتنظيف السيراميك والصحية مع الماء والمطهر بالكامل.

كيفِيْة تنظيف السيراميك بالأمونيا

نضع محَلْول الأمونيا بالماء ونضعها على قطعة قماش ثم نقوم بتنظيف المناطق شديدة الاتساخ.

نأخذ فِيْ الاعتبار وجود ثقوب للتهُوية أثناء العمل.

يجب ارتداء القفازات أثناء العمل بمحَلْول الأمونيا لأنه ضار بالجلد.

نصائح عامة عند تنظيف السيراميك والأدوات الصحية