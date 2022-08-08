حماية السفن التجارية.. اتفاق بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة

أصدرت الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، إجراءات توجيهِيْة طال انتظارها بشأن السفن التجارية التي تنقل الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وجاء فِيْ الوثيقة “يلتزم الطرفان بعدم شن أي هجمات على السفن التجارية أو السفن المدنية الأخرى ومنشآت الموانئ المشاركة فِيْ هذه المبادرة”.

يشرف مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول، الذي يضم مسؤولين عسكريين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على الاتفاق الذي توسطت فِيْه الأمم المتحدة لاستئناف الصادرات الأوكرانية من البحر الأسود.

ووفقًا للإجراءات المتفق عليها، سيقدم مركز التنسيق المشترك معلومات عَنّْ خطة حركة السفن عبر الممر الإنساني البحري، والتي سيتم إبلاغها لروسيا وأوكرانيا والجيش التركي لمنع وقوع حوادث.

وقالت الوثيقة “لن تقطع أي سفِيْنة عسكرية أو طائرات أو طائرات مسيرة مسافة 10 أميال بحرية من سفِيْنة تجارية تعبر الممر البحري الإنساني”.