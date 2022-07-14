حماية المستهلك جهاز المساعدة ليس ضمن الأوزان المسموح بها للراكب

أوضحت جمعية حماية المستهلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند حمل جهاز مساعدة الطيران.

وأشار في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن جهاز المساعدة لا يحتسب ضمن الأوزان المسموح بها للراكب، ويجب على شركة الطيران شحنها وتسليمها إلى باب الطائرة.

إطلاق دليل الإخلاء في حالات الطوارئ

و قبل؛ كشفت نورة الجبالي مستشارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن فكرة دليل الإخلاء الطارئ للأشخاص ذوي الإعاقة نشأت من فرضية أن الهيئة تعمل بهدف تمكين هؤلاء الأشخاص. سوق العمل.

وأضاف الجبالي، خلال لقاء مع “النشرة الأولى” على قناة “الإخبارية”، أن من أهم الركائز التي تراعيها الهيئة الحفاظ على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وبيئات أخرى. ولهذا قامت الهيئة بإعداد هذا الدليل لأهميته وللمحافظة على الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل المختلفة.

دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح أن فكرة هذا الدليل هي مساعدة جميع القطاعات على تهيئة بيئاتها وتشكيل فرق متخصصة لعملية إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتضمن هذا الدليل أنواعًا مختلفة من الإعاقات ومجموعة من الأدوات وآلية الحضور فيها. حالات طارئة.

وأكد أن هذا الدليل استند إلى تشكيل فريق داخلي في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عمل على حصر وجمع المعلومات الدولية، واتخذ أفضل الممارسات لتطبيقها.

وأشار إلى أن إعداد دليل الإخلاء الطارئ لذوي الإعاقة تم بالتعاون مع الدفاع المدني وتمت ته وتنقيحه على فترات طويلة، وتم إنتاجه بهذه الصورة النهائية.