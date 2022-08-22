حماية المستهلك لا إجبار لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد

وأوضحت جمعية حماية المستهلك أنها رصدت شكوى أولياء الأمور بشأن احتكار الزي المدرسي في متجر معين بمبالغ مالية كبيرة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “المدارس الخاصة ليس لها الحق في إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي في متجر معين أو احتكاره”.

مجرد تصميم ولون

وأضاف أن “المدارس يجب أن تكتفي بتزويد أولياء الأمور بتصميم ولون الزي الرسمي لكل مرحلة، وللولي الأمر خيار توفيره في أي متجر مناسب”.

شكوى من قضايا الاحتكار

وطالب المواطنين بالتنديد عند ملاحظة هذه الممارسة أو غيرهم، بتقديم شكوى عبر مركز خدمة المستهلك في نهاية لهذه الغاية .