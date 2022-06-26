حماية المستهلك ليس لنا دور حقيقي في تنظيم الأسعار

وقال الامين العام لجمعية حماية المستهلك ناصر بن دحيم ان السلطة الاساسية للجمعية دراسة شكاوى المستهلكين ورفعها الى الجهات المختصة مؤكدا ان الجمعية تمثل المستهلكين ولها دور تنسيقي وليس لها دور حقيقي. دور في تنظيم الأسعار.

فيديو | الامين العام لجمعية حماية المستهلك د. ناصر بن دحيم السلطة الرئيسية للجمعية دراسة شكاوى المستهلكين وإرسالها إلى الجهات المختصة.#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/XhivKIrxxo

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 26 يونيو 2022

المبادرات والأفكار

وأضاف ابن دايم في حديث لـ “الإخبارية”، أن الجمعية أهلية وغير ربحية، وتسعى إلى مبادرات وأفكار لخدمة المستهلك، وليس لها دور حقيقي في تنظيم الأسعار أو عملية تحديد الأسعار. مراقبة.

تجربة جديدة

وأضاف انطلاقا من رغبة المستهلكين نحاول المغامرة في هذا المجال، وهي تجربة جديدة نحاول من خلالها إيجاد مبادرات وأفكار يمكن أن تساعد في تخفيف عبء التضخم الحالي الناجم عن الأزمة العالمية. كل البلدان. من العالم يمرون.