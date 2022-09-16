حمدالله يكسب.. فِيْفا يحرم النصر من التسجل فترتين وغرامة مالية ضخمة

فجر الصحفِيْ الرياضي محمد الأميري مفاجأة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” بشأن قضية حمدالله والعقوبات المقررة على النصر، بحسب قوله.

ولعب حمدالله فِيْ صفوف فريق نادي النصر الأول لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن تنهِيْ الإدارة عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وأعلنت لجنة المهنيين السعودية فِيْ وقت سابق إيقاف الحمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

من جهته، رفع مركز التحكيم الرياضي عقوبة الإيقاف “المؤقت” للنجم المغربي ؛ حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ الاستئناف، يقدمه اللاعب والعميد الاتحادي.

ورفع النجم الدولي والمغربي القضية إلَّى مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم. المطالبة بقيمة الشرط الجزائي فِيْ العقد والمقدر بـ 83 مليون ريال.

وكتب محمد العامري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” “حصريا سيصدر الفِيْفا قرارها خلال الأسبوعين المقبلين فِيْ حالة الخلاف على العقد بين نادي النصر واللاعب عبد الرزاق حمدالله”.

وأكد الإعلامي الرياضي، بحسب معلوماته الخاصة، أن “الفِيْفا” قررت إجبار نادي العاصمي على دفع 15 مليون ريال تعويضا للاعب ومنعه من التسجيل لمدتين.