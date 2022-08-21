حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. والأخيرة إنت أحلى حاجبة بحياتي

احتفل الفنان المصري حمدي الميرغني بعيد ميلاد زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح بكلمات مليئة بالحب، حيث وصفها بفرحة حياته وسر سعادته، متمنيا لها السعادة الدائمة.

ونشر الميرغني صورة له مع زوجته وابنته تمارا عبر حسابه على انستجرام، وأرفقها بتعليق يعبر فِيْه عَنّْ حبه لها، قائلاً “كل عام أنت طيب وحنونة وجميلة. كل عام وانتم فرحة حياتي وسر سعادتي. .

وتلقى الميرغني التهاني من أقرانه فِيْ الوسط الفني بمناسبة عيد ميلاد زوجته، متمنيا من الله أن يحفظ أسرته الجميلة، ومنهم الفنان عمر عبد العزيز الذي علق “كل عام طيب، وكل سنين ترجع و يدعم كل منهما الآخر”.

فِيْما ردت إسراء عبد الفتاح على تدوينة حمدي الميرغني، معلّقة على نفس الرسالة “أحبك كثيراً، حفظك الله لي، أنت خير ما فِيْ حياتي، حفظك الله وحفظك من أجلك. لنا يا سيد “.

كَمْا ألقى متابعو الفنان المصري تعليقات، تمنوا لزوجته عمراً مديداً مليئاً بالخير والسعادة، معربين عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي.

وأشار البعض إلَّى درجة التفاهم والانسجام التي يتمتع بها الثنائي، بالإضافة إلَّى “الكيمياء” الواضحة بينهما “كل عام خير بإذن الله التفاهم بينكَمْا بحب حبك”.

وكان الفنان حمدي الميرغني قد أعلن زواجه من الفنانة إسراء عبد الفتاح عام 2017، وحضر حفل الزفاف العديد من الفنانين وعلى رأسهم أشرف عبد الباقى.

وأشار الميرغني فِيْ تصريحاته إلَّى أنه يعامل زوجته كطفلة، فِيْعاملها تمامًا مثل ابنته، مشيرًا إلَّى أنه شخص طيب على الصعيد الشخصي، رغم أنه عصبي جدًا، لكنه يهدأ. بسرعة جدا.

كَمْا أكد أنها شريكة حياته التي لا يمكنه الاستغناء عَنّْها، إلا أنه يأخذ رأيها فِيْ كل ما يتعلق بحياته، ويسعده بنجاحه، لأنها نصفه الآخر فِيْ الحياة بكل معَنّْى الكلمة. كلمة. .

كشفت الفنانة المصرية أن زوجته تغار من جمهُورها، لأنها تغار من أي تعليق من فتاة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها بدورها لا تخشى هذه الغيرة، لأنها تعبر عَنّْ حبك. .

كَمْا وصف ابنته تمارا بأنها حبه، أجمل لحظات حياته عَنّْدما يجلس ويتحدث معها فِيْ كل الأمور والموضوعات، حتى من هم أكبر منه سنًا، أكثر من والدته، وأحيانًا تغار منه. هِيْ، وتريده فقط أن يجلس معها طوال الوقت.

على الصعيد الفني، سيظهر الفنان حمدي الميرغني فِيْ فِيْلم “خطة مازنجر” الذي سيعرض خلال الأيام المقبلة، وهُو من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله، وشركاؤهما- بطولة ياسمين رئيس ومحمود حافظ وبيومي فؤاد وأوس أوس وغيرهم.