حمدي النقاز يشكو أهلي جدة

حمدي النقاز

قرر الدولي التونسي الدولي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك الأول السابق، تقديم شكوى ضد الأهلي جدة.

انضم حمدي النقاز إلى صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة، في الانتقالات الصيفية للعام الماضي 2022، بعد رحيله من الزمالك.

حمدي النقاز يشتكي لأهلي في جدة

وذكرت صحيفة عكاظ أن حمدي النقاز تقدم بشكوى ضد النادي الأهلي بجدة، وطالب الراقي بدفع 4.5 مليون ريال.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سيصدر قرارًا رسميًا نهاية الشهر الجاري بشأن هذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن حمدي النقاز لعب 8 مباريات فقط لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي جدة.

وهبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي.