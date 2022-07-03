حمدي الوزير يخضع لجراحة خطيرة لعدم توفِيْر دعامات بمصر

كشفت مي، ابنة الفنان المصري حمدي الوزير، عَنّْ تطور الحالة الصحية لوالدها، إثر دعوة وزارة الثقافة والمهن التمثيلية لتزويده بدعم طبي من الخارج بسبب إصابته بمرض فِيْ القلب.

وقالت مي الوزير فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إن حالة والدها الصحية سيئة، وأنه يدخل المستشفى حاليًا، وأن دعامات الأبهر غير متوفرة، ومن المفترض أن يتم توفِيْرها من خارج مصر.

وأكد أن الأطباء قرروا وجوب تشغيل الفنان فِيْ أسرع وقت ممكن رغم أنه يمثل خطرا كبيرا على حياته لكن لا وقت للانتظار.

ومضت مي حمدي الوزير قائلة إن أي نفس يخرج من والده أو “السعال” يشكل خطرا كبيرا عليه، وطلبت من جمهُورها الدعاء لاجتياز هذا الاختبار بشكل جيد.

كشف الطبيب المصري خالد منتصر، تفاصيل الحالة الصحية للفنان حمدي الوزيري، وكتب على حسابه بموقع فِيْسبوك “الفنانة الجميلة من بورسعيد حمدي الوزير تعاني من تمدد الأوعية الدموية الأبهري، والحالة مرضية. حرجة ويحتاج إلَّى دعامات لوقف هذا التوسع ومنع التمزق. رحلة غنية جدًا لم يتم إصدارها مثل الدراما والسينما، يحتاج حمدي إلَّى كل الدعم منا جميعًا، دعوة إلَّى وزارة الثقافة، إلَّى نقابة ممثلي الشاشة، و أصدقائي الأعزاء جراحي الأوعية الدموية، نداء للجميع، مع مرور الوقت والوضع حرج للغاية، التكلفة مرتفعة للغاية والدعامات غير متوفرة، فِيْ انتظار الرد.

وكانت ابنة حمدي الوزير قد طلبت من الجمهُور الدعاء لوالدها وكتبت عبر حسابها على الفِيْسبوك “يا رب اشف ابي يا رب وطمأننا عليه. .

وأضاف “أرجوكَمْ أدعوا له سيجرون عملية جراحية دقيقة على شرايين القلب، وفقه الله تعافِيًْا كاملاً لا يخلف فِيْه المرض، وبارك فِيْ شيخوخته وصحته، وشكراً جزيلاً لكَمْ. للدكتور التفاصيل هم من اللحظة الاولى حبيبي والبروفِيْسور ايهاب فهمي والبروفِيْسور احمد سلامة وجميع اعضاء مجلس الاتحاد شكرا جزيلا لكَمْ اشكركَمْ من اعماق قلبي “.