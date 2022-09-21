حمد السعيد من وين، يعتبر الشاعر المشهور واللامع الكويتي حمد السعيد من اهم وابرز الشخصيات البارزة في الوطن العربي وقدم الكثير من الاعمال والقصائد الشعرية المميزة والبارزة وهذه الاعمال زادت من شهرة حمد السعيد بشكل واسع للغاية وقدم الكثير من البرامج التلفزيونية المختلفة وابرزها برنامج المليون شاعر كما تعود اصوله لدولة الكويت ويقوم بغناء القصائد الشعرية المتنوعة في الكويت وخارج البلاد.

حمد السعيد السيرة الذاتية

حمد السعيد شاعر كويتي الجنسية. ولد في مدينة الجهراء بدولة الكويت عام 1964 م. يعتبر حمد أحد ركائز الساحة الأدبية في الخليج العربي. كان معروفا بين الناس في الثمانينات. شارك حمد في العديد من الأمسيات الشعرية داخل وخارج دولة الكويت. وله أيضًا العديد من المقتنيات والقصائد التي كتبها وتلاها.

حمد السعيد ويكيبيديا

يعتبر حمد السعيد من الشخصيات الكويتية البارزة في مجال الشعر، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم حمد بن عبد الكريم المزعل السعيد. الاسم المستعار حمد السعيد. الميلاد من مواليد مدينة الجهراء / دولة الكويت. الاقامة يسكن في مدينة الجهراء / دولة الكويت. الجنسية دولة الكويت. الجنسية يحمل الجنسية الكويتية العربية. الدين يعتنق الدين الإسلامي. التعليم غير معروف. اللغة الأم العربية. اللغات الأخرى اللهجة الكويتية. الوظيفة شاعرة، رئيسة تحرير مجلة كلاريتي. الحالة الاجتماعية متزوج. الزوجة غير معروف. الأبناء له 5 أولاد مات نايف وخالد وصيته ونايف الثاني وتوفي متعب. سنوات النشاط من منتصف الثمانينات حتى الوقت الحاضر.

أهم أعمال حمد السعيد

تعود أصول حمد السعيد إلى دولة الكويت، حيث تنتمي هذه العائلة إلى أمراء مدينة الجهراء الكويتية، حيث يعود نسبهم إلى المشارفة من رأس المعاضيد من الوهبة، والتي تنتهي ببني تميم، وتنتشر هذه العائلة في أكثر من منطقة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في الجلاجل. وهي من العائلات القديمة التي سكنت هذه المنطقة، وتنتمي إلى قبيلة الدواسر من منطقة المسرة.

حمد السعيد وش يرجع

لحن حمد السعيد العديد من القصائد المختلفة، ومن أشهر القصائد التي لحنها ما يلي

ما هي قصيدتك. قصيدة مجنونة زالاتك. قصيدة ضحك تقي. قصيدة بعض العلاقات. قصيدة تزعجك. قصيدة بين جفنك وعينك. قصيدة القلق. قصيدتي خطئي.

انستغرام حمد السعيد الرسمي

يمتلك حمد السعيد حسابًا رسميًا على موقع تويتر، حيث وصل عدد متابعيه إلى نحو 400 ألف متابع، ونشر من خلاله تغريدات تتعلق بوفاة شقيقه، الذي يعبر عن حزنه على فقدانه. في مدينة الجهراء يمكنكم الاطلاع على آخر مشاركات حمد السعيد على حسابه على تويتر “”.

حساب حمد السعيد تويتر

للشاعر حمد السعيد حساب رسمي عبر انستجرام، حيث بلغ عدد متابعيه قرابة 300 ألف متابع، يشارك من خلاله حمد السعيد العديد من القصائد التي كتبها، والصور أثناء حصوله على الجوائز كأفضل شاعر. في الكويت. يمكنكم متابعة الشاعر حمد السعيد عبر حسابه على انستجرام “. .

حمد السعيد من الشخصيات الناجحة والبارزة في دولة الكويت وقام بكتابة الكثير من القصائد الشعرية المتنوعة والمميزة التي لاقت على اعجاب الكثير من الناس في الخليج العربي ويرجع حمد السعيد الى عائلة أمراء في الجهراء بدولة الكويت كما ويعود نسبهم إلى المشارفة من رأس المعاضيد من الوهبة الكويتية.