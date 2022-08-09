حمد الله فِيْ 2022.. تسريب مفاوضات النصر “الوحيدة” مع الاتحاد

فِيْ صيف 2022 اقترب الاتحاد من ضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله إلَّى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، لكن المفاوضات بين الجانبين باءت بالفشل، بحسب تسريبات لجنة الاحتراف بالنقابة السعودية. اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء.

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أثارت القضية التي عُرِفت إعلاميًا بـ “التسجيلات الصوتية” جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، منذ بدايتها، حتى وصلت إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد اعتراض الاتحاد على العقوبات التي أصدرتها اللجنة المهنية فِيْ السعودية. شبه الجزيرة العربية. اتحاد الكرة الذي أوقف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر.

وإلَّى جانب اعتقال المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فرضت “الاحتراف” عقوبات إضافِيْة على الاتحاد، تمنعه ​​من تسجيل لاعبين جدد فِيْ يناير 2023، وغرامة قدرها 500 ألف ريال، مع إيقاف الرئيس التنفِيْذي حامد البلوي لفترة. 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، ووقف مشعل السعيد الإداري 3 أشهر.

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أربعة وسبعون، هُو عدد الصفحات التي تم تسريبها من تحقيقات لجنة الاحتراف فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله، للمجتمع الرياضي السعودي، الأمر الذي أطلق العَنّْان لغضب عارم من سبب “الفوضى” التي تعيشها وسائل الإعلام القريبة. . إلَّى النصر أو الاتحاد حيث تنافس كل منهما، مؤكدا أن ما حدث فِيْ التحقيقات يتفق مع آرائه وما هُو مقتنع به.

ومن المفاجآت التي ظهرت فِيْ تسريبات قضيتي النصر والاتحاد، عمل الطرفان على إغلاق الصفقة بشكل قانوني فِيْ صيف 2022، لكن لم يتم التوصل إلَّى اتفاق رسمي، لذلك نراجعها فِيْ “السعودية الرياضية”. وتفاصيل ما حدث بينهما وذلك على غرار ما يلي

النصر ما رأيك أنت تأخذ بحمد الله وتعطينا مهند الشنقيطي، لأننا بحاجة لمساندة فِيْ النصر

= الاتحاد تشرفنا .. لكننا بحاجة لدراسة الأمر فنياً ومالياً.

= الاتحاد عقد الحمدالله كبير. نريد أن نجعل العقد مناصفة بين النصر والاتحاد.

النصر “المهم أولاً موافقة الحمد الله على الاتحاد”.

النصر “سنأخذ على نصف العقد يا الحمد الله ومبلغ مالي مقابل الشنقيطي وأحمد حجازي”.

= الاتحاد “استحالة قبول هذا العرض”