حمد الله مصدوم من الاتحاد.. هكذا حصل النصر على التسجيلات الصوتية!

ما زال الحديث فِيْ الشارع الرياضي السعودي مساء الأحد عَنّْ مشاهد من القضية التي رفعها نادي النصر ضد الاتحاد المعروف إعلاميًا بـ “التسجيلات الصوتية”.

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ما هِيْ مشكلة التسجيلات الصوتية وزعم النصر حصوله على سلسلة مكالمات هاتفِيْة تربط مسؤولي الاتحاد بالنجم عبد الرزاق حمدالله، بينما كان المهاجم المغربي يرتدي قميص نادي الرياض، والذي يبدو أنه يحرض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على المغادرة فِيْ يناير 2022. .

وإلغاء الانتصار، أبرم عبد الرزاق حمدالله عقدًا فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، موضحًا أن السبب كان مشروعًا وقانونيًا.

بالإضافة إلَّى قضية النصر والاتحاد، والتي يتم النظر فِيْها فِيْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يتنافس النصر وعبد الرزاق حمدالله مع ملاعب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، مما يتطلب الشرط الجزائي والمقدر بنحو 84 مليون ريال.

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وشكك مجلس إدارة الاتحاد فِيْ الطريقة غير القانونية التي حصلت بها النصر على التسجيلات الصوتية، وجاء ذلك بعد تأكيد الجهات المختصة على صحتها، مما دفع لجنة الاحتراف لاستدعاء عدد من المسؤولين الاتحاديين، من بينهم المدير التنفِيْذي حميد البلوي. .

وبعد أن نفى البلوي صحة التسجيلات الصوتية، غير أقواله مرة أخرى، موضحا أنه لن يجيب على أي شيء، لأن لجنة الاحتراف غير مكلفة أو مختصة فِيْ مناقشة قضية الحمد الله، الأمر الذي أشعل فتيل أزمة بين النصر و. الاتحاد.

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي سعود الصرامي، فِيْ تصريحات لـ “الحصاد الرياضية” على قناة “24 سبورت”، عَنّْ هُوية المسؤول عَنّْ تسريب التسجيلات الصوتية من الاتحاد إلَّى النصر.

وأوضح أن هذا الشخص يشجع النقابة، لكنه دخل فِيْ خلاف كبير مع مجلس إدارة الرئيس أنمار الهِيْلي، لأنه لم يحصل على عمولة كان الطرفان قد اتفقا عليها من قبل، لذلك “سرب” تلك التسجيلات الصوتية. تسجيلات للنصر.

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