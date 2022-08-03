حمد الله ورومارينيو.. اشتباكات بـ”الأيدي” ترعب جماهِيْر الاتحاد

جدل كبير شهده المجتمع الرياضي السعودي، فِيْ الساعات الأخيرة من ليلة الأربعاء ؛ فِيْ سياق أزمة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الاتحاد الكروي الأول.

يعاني حمدالله حاليا من معاناة شديدة إثر قرار لجنة المهنية السعودية “احتجازه” لمدة 4 أشهر. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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ويأتي حكَمْ النجمة المغربية ضمن سلسلة قرارات صادرة عَنّْ اللجنة. وشمل ذلك حرمان الاتحاد من العقود الشتاء المقبل، وإيقاف الرئيس التنفِيْذي للنادي حامد البلوي، ومديره مشعل السعيد.

الاشتباكات تثير الجدل بين جماهِيْر نادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي إلَّى “اشتباك” حمدالله مع عدد من زملائه فِيْ قلعة العميد.

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وكتب العصيمي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” “فِيْ أحد المعسكرات بأوروبا مشكلة لاعب تتشاجر مع زملائه من جنسية أخرى”.

وشدد الصحفِيْ الرياضي على أن الأوضاع فِيْ هذا المعسكر خرجت تمامًا عَنّْ السيطرة.

توقع قطاع كبير من عشاق الرياضة أن تكون تغريدة العصيمي مقصودة. وتواجه حمدالله مع البرازيليين إيغور كورنادو ورومارينيو ثنائي نادي الاتحاد.

ونشر رومارينهُو، عبر حسابه على “إنستجرام”، الثلاثاء، صورة التقى بها كورونادو، وعلق عليها بـ “ابتهج واستمتع”، بعد دقائق من إعلان عقوبة الحمد الله.

يشار إلَّى أن الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد، عبر موقع تويتر، نشرت العديد من الصور لتدريب الفريق فِيْ الميدان النمساوي، اليوم الأربعاء، أظهرت أن الأمور مستقرة بنسبة 100٪، مع ظهُور حمدالله حزينًا. مسار