تسبب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بأزمة كبيرة فِيْ بلاده المغرب تزامنا مع استمرار استبعاده من قائمة منتخب أسود الأطلس خلال فترة التوقف الدولي.

واستبعد حمدالله من حسابات المدرب الوطني وليد الركركي واستبعد من القائمة رغم تعليق قرار إيقافه من قبل المركز السعودي للتحكيم الرياضي.

وأوضح الركراكي فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام أن مستوى حمدالله يؤهله ليكون مع المنتخب، لكن غيابه فِيْ المعسكر الحالي يرجع إلَّى بعده عَنّْ كرة القدم بسبب قرار الإيقاف عَنّْه.

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انتفاضة الجماهِيْر المغربية ضد قرار الرقراقي

وعارضت الجماهِيْر والإعلام المغربي قرار استبعاد حمدالله، خاصة بعد أن ظهر بشكل بارز فِيْ مباراتي الاتحاد أمام الرائد والخليج، وسجل هدفِيْن فِيْ موسم دوري روشان الجديد.

فسر المشجعون المغاربة هدفِيْ حمدالله لصالح الاتحاد على أنهما رسالة قوية من نجل أولمبيك آسفِيْ إلَّى الرقراقي.

وطالبت شريحة كبيرة من الجماهِيْر المهاجم المغربي بتقديم اعتذار رسمي عَنّْ الأزمة التي سببها فِيْ 2022، قبل انطلاق أمم إفريقيا فِيْ مصر، وخروجه من ميدان بلاده بسبب مشادة مع زميله فِيْصل. الفجر.

نشرت وسائل الإعلام تصريحات قديمة لرئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع، عَنّْ حمدالله، وأن أزمته لا تنسجم مع المنتخب، بل لحبه المفرط لنفسه، والتي فسرها البعض على أنها صعوبة التواجد النقابي. مهاجمه وانضمامه إلَّى المعسكرات القادمة.