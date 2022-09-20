حمد الله يجهز مفاجأة مثيرة لـ”آل معمر” فِيْ كلاسيكو النصر والاتحاد

يعد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد الكروي الأول، مفاجأة من العيار الثقيل لمصلي المعمر، رئيس نادي النصر، خلال الكلاسيكو.

يستضيف النصر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد يوم 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

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لعب حمدالله فِيْ صفوف العالم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل انضمامه إلَّى قلعة العميد، فِيْ صفقة انتقال مجانية، خلال سوق الشتاء الأخير “يناير 2022”.

* مفاجأة حمدالله لرئيس نادي النصر فِيْ الكلاسيكو

وفِيْ هذا السياق كشف الصحفِيْ والناقد الرياضي محمد البكيري ما سيفعله حمدالله بأسرة معمر إذا سجل هدفا فِيْ مرمى نادي النصر.

وقال البكيري فِيْ تصريحات تلفزيونية “الحمد الله سيحتفل أمام رئيس النصر، بسبب سوء معاملته له، أثناء تواجده فِيْ النادي، أو حتى بعد رحيله”.

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وعَنّْ جماهِيْر نادي النصر، أكدت الإعلامية الرياضية أن نجم الاتحاد يحترمهم كثيرًا، وسوف يعاملهم بشكل جيد للغاية، خلال الكلاسيك، ولن يستفزهم.

يذكر أن عبدالرزاق حمدالله سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية مع فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ مختلف المسابقات.