حمد الله يحقق “فوزا تاريخيا” على النصر.. تسريبات مثيرة

ساعة بعد ساعة … أنباء جديدة تتكشف عَنّْ قضية نادي النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الاتحاد.

لعب حمدالله مع النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينضم إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد، بصفقة انتقال مجانية.

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وبعد انتهاء علاقتهما قدم النجم الدولي والمغربي شكوى إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”. المطالبة بقيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ 83 مليون ريال سعودي.

* تسريب قرار “الفِيْفا” فِيْ قضية النصر وعبد الرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق سرب الإعلامي الرياضي أحمد المفرح قرار الفِيْفا المنتظر فِيْ قضية النصر وعبد الرزاق حمدالله اللذين احتلوا الشارع الرياضي خلال الأشهر الماضية.

وتحت عَنّْوان “خاص”، كشف المفرح فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن الفِيْفا لم تجد أي سبب شرعي ؛ الفوز يعطي حق إنهاء عقد النجم المغربي.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” سيلزم مجلس إدارة نادي النصر بدفع أكثر من 80 مليون ريال للحمد الله. إنهاء العقد بدون سبب مشروع.

يذكر أن حمدالله سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة فقط، مع فريق النصر الأول لكرة القدم، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.