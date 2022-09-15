حمد الله يرد على مدرب المغرب.. ويؤكد إصابة رومارينيو مؤثرة

كشف المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عَنّْ رأيه بخصوص تصريح مدرب المنتخب المغربي وليد الركركي بأن الباب مفتوح لعودته.

سجل حمدالله هدفِيْن ليقود الاتحاد للفوز على الخليج بهدفِيْن مجانيين، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي. منافسة.

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وقال الحمد الله فِيْ حديث لقناة SSC الرياضية “لم أسمع بهذه التصريحات” وعلق عليها لاحقا قائلا “أبواب المنتخب الوطني مفتوحة لأي لاعب مغربي وليس حمدالله فقط”.

استبعد وليد الركركي مدرب المنتخب المغربي عبد الرزاق حمدالله من قائمة المعسكر المغربي فِيْ إسبانيا، حيث سيخوض أسود الأطلس مباراتين اختباريين ضد تشيلي وباراغواي يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادًا لكأس الملك. عالم 2022 فِيْ قطر .

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حمدالله يعلق على فوز الاتحاد

وتحدث حمدالله عَنّْ مباراة الاتحاد والخليج قائلا “أشكر الجمهُور الذي حضر وأشكر جميع اللاعبين على المجهُود الذي بذلوه. بدأنا المباراة بكامل قوتها لكن إصابة رومارينيو أثرت علينا نسبيا لأنه لاعب مهم. لاعب لكن هذا لا يمنعَنّْا من لعب مباراة جميلة إن شاء الله سنحقق نتائج أفضل فِيْ المباريات القادمة “.

“بصفتنا لاعبين محترفِيْن، علينا التعود على أي أسلوب لعب ونحتاج إلَّى مزيد من الوقت للتوافق مع لاعبين جدد، ولكن الشيء الأكثر أهمية هُو الاستمرار فِيْ الفوز.”

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 10 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليصعد إلَّى مرتبة دوري الروشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الخليج بنقطة واحدة، فِيْ المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.

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