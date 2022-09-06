حمد الله يرد لأول مرة.. ويكشف حَقيْقَة رحيله عَنّْ الاتحاد

رد النجم المغربي الكبير، عبد الرزاق حمدالله، على خبر رحيله عَنّْ الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد هذا الصيف.

وسرت أنباء قوية، خلال الساعات الماضية، بأن حمدالله تقدم بطلب إلَّى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، لمغادرة الفريق رسميًا.

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وبحسب موقع “إنفوسبورتس” ؛ وسينتقل مهاجم الاتحاد إلَّى فريق الوداد المغربي الأول. لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة إيقافك فِيْ المملكة.

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وفِيْ هذا السياق، نشر حمدالله صورة عبر حسابه على تويتر، خلال مشاركته فِيْ تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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وعلق النجم المغربي الكبير، فِيْ الصورة، على اسم نادي الاتحاد بـ “قلبين” ؛ فِيْ إشارة إلَّى حبه لهذا الكيان العظيم، وإنكاره لخبر رحيله عَنّْ الفريق، هذا الصيف.

يشار إلَّى أن عبدالرزاق حمدالله التحق بالاتحاد فِيْ الميركاتو الشتاء الماضي بعد مغادرته نادي النصر. وأحرز 13 هدفا وصنع تمريرة حاسمة خلال 15 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات.