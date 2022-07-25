حمد الله يستسلم.. الرحيل عَنّْ الاتحاد قبل 3 عقوبات “ضخمة” من النصر

ما زال الحديث فِيْ الشارع الرياضي السعودي مساء الأحد عَنّْ مشاهد من القضية التي رفعها نادي النصر ضد الاتحاد المعروف إعلاميًا بـ “التسجيلات الصوتية”.

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ما هِيْ مشكلة التسجيلات الصوتية وزعم النصر حصوله على سلسلة مكالمات هاتفِيْة تربط مسؤولي الاتحاد بالنجم عبد الرزاق حمدالله، بينما كان المهاجم المغربي يرتدي قميص نادي الرياض، والذي يبدو أنه يحرض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على المغادرة فِيْ يناير 2022. .

وإلغاء الانتصار، أبرم عبد الرزاق حمدالله عقدًا فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، موضحًا أن السبب كان مشروعًا وقانونيًا.

بالإضافة إلَّى قضية النصر والاتحاد، والتي يتم النظر فِيْها فِيْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يتنافس النصر وعبد الرزاق حمدالله مع ملاعب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، مما يتطلب الشرط الجزائي والمقدر بنحو 84 مليون ريال.

حمدالله يستسلم .. مغادرة الاتحاد قبل 3 عقوبات انتصار “ضخمة”

ولم تتوقف الانفعال فِيْ قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، حيث قدم عدد من الصحفِيْين الرياضيين من برنامج “سبورتس هارفست” المذاع على “24 سبورتس” المعلومات التي وصفت بـ “حصرية”.

وبحسب برنامج “كوزيكا ديبورتيفا” يعتزم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الرحيل عَنّْ الاتحاد قريبا.

إلَّى ذلك، أفادت مصادر من البرنامج المذاع على القناة الرياضية 24، أن كلاً من الحمد الله والاتحاد بصدد تلقي عقوبات كبيرة من النصر، فِيْ القضية بينهما لـ “الاحتراف”، مما دفعَنّْا للرياضة السعودية إلَّى راجع ما قيل بالتفصيل

– حمدالله يفكر فِيْ ترك النقابة أكد الصحفِيْ أحمد النباط أن حمدالله لا يفكر فقط فِيْ ترك النقابة، بل مغادرة السعودية كليًا، بسبب المشاكل التي كان مشغولًا بها منذ نوفمبر 2022، موضحًا أنه يريد اللعب. فقط كرة القدم، ولكن ما تم تطويره فِيْ الجوانب القانونية والجدل، استغرق وقتًا طويلاً.

عقوبات ضخمة على النصر أكد الصحفِيْ خالد البدر أن النصر على وشك الانتصار فِيْ أزمة الحمد الله كَمْا فعل فِيْ قضية محمد كانو، مضيفا أن العقوبات ستكون على النحو التالي منع الاتحاد من تسجيل جديد. لاعبين خلال فترتي انتقال، اعتقال حامد البلوي ومشعل السعيد، واعتقال عبد الرزاق حمدالله “.