حمد الله يستعد للمشاركة أمام الرائد .. “أول قرار بعد رفع الإيقاف”

وجه الإعلامي الرياضي علاء سعيد، اليوم الأربعاء، مفاجأة سارة لأنصار الاتحاد بشأن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بعد تعليق الحكَمْ الصادر بحقه.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

أعلن نادي الاتحاد، منذ فترة وجيزة، عَنّْ تلقيه رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، تفِيْد بأن العقوبة التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق عبدالرزاق حمدالله، قد تمت. موقوف، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

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الصورة | أول رد للحمد الله بعد تعليق العقوبة

كتب علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أنه تم حجز تذكرة طائرة لمهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله، ليغادر مع الفريق إلَّى القصيم صباح غد لمواجهة فريق الرائد. بعد رفع عقوبة التعليق.

يحل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد ضيفا كبيرا على الرائد، الساعة 900 مساء الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات اليوم الثالث من دوري روشان السعودي الموسم 2022. -2023. .

يذكر أن حمدالله غاب عَنّْ أول مباراتين للاتحاد بسبب الإيقاف وحده، وسرعان ما عاد ليمثل العميد تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

ويحتل الاتحاد المركز السادس فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 4 نقاط بعد فوزه على العدالة 3-0 وتعادله بدون أهداف.

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