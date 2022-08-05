حمد الله “يسخر” من النصر وتاليسكا يرد بـ”قسوة”.. الحرب اشتعلت

يبدو أن الحرب بين المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عادت إلَّى الساحة الرياضية هذه المرة بطريقة غير مباشرة.

توترت العلاقة بين حمدالله وتاليسكا، خلال تواجدهما معًا، فِيْ صفوف الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من يوليو إلَّى نوفمبر 2022.

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ودفعت هذه العلاقة النجمة البرازيلية إلَّى القول “حزمت حقائبي لأغادر النصر .. لكن رحيل حمدالله غير موقفِيْ”.

* حرب حمدالله وطاليسكا على مواقع التواصل الاجتماعي

وفِيْ هذا السياق، تم نشر مقطع فِيْديو اليوم الجمعة للحمد الله. يقول فِيْه “أحولي رائعة .. الجبل يعلو ولا أحب من دونه”.

فسر ملايين المشجعين حديث الحمد الله هذا على أنه يقود إلَّى النصر، بعد أن تسبب الأخير بمنعه من الملاعب لمدة 4 أشهر كاملة.

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إلَّى جانب فِيْديو الحمد الله وقرار منعه … نشر أندرسون تاليسكا مقطع فِيْديو مثيرًا للجدل، عبر حسابه على موقع مشاركة الصور إنستجرام.

فِيْ الفِيْديو، شخص “يسقط” فِيْ الماء أثناء محاولته النزول من جبل ؛ حيث اعتبرها عشاق الساحرة المستديرة رسالة ساخرة من عبد الرزاق حمدالله.

يذكر أن النصر أنهى عقد الحمد الله فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. وفِيْ شتاء ميركاتو الماضي، “يناير 2022″، انتقل اللاعب إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد.