حمد الله يطالب بـ”الرحيل عَنّْ الاتحاد” خلال 48 ساعة.. ما السبب

أشارت آخر الأخبار فِيْ الصحف، اليوم الثلاثاء، إلَّى موقف النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، من مغادرة الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، صيف 2022، فِيْ ظل ما تردد فِيْ الساعات الماضية. . بشأن رحيله إلَّى الوداد البيضاوي المغربي.

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انضم النجم عبد الرزاق حمد الله البالغ من العمر 31 عامًا إلَّى الاتحاد فِيْ يناير 2022 من النصر بصفقة انتقال مجانية، بعد إنهاء المهاجم المغربي فِيْ نوفمبر 2022 بسبب خلافات كبيرة بين الطرفِيْن. لا علاقة لها بكرة القدم.

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وأشار موقع “وينوين” إلَّى أن الوداد البيضاوي المغربي اتصل بالاتحاد للحصول على خدمات عبد الرزاق حمدالله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط.

وأوضح أن حمدالله يريد استكَمْال انتقاله إلَّى الوداد، لسببين، الأول هُو البقاء فِيْ حالة تنافسية جيدة مع إيقافه لكرة القدم لمدة 4 أشهر، والثاني، أنه يأمل فِيْ تحسين فرصه فِيْ الحصول على استدعاء رسمي. قائمة منتخب المغرب فِيْ مونديال 2022 خاصة مع وصول المدرب وليد ركركي.

أمام عبد الرزاق حمدالله والاتحاد 48 ساعة فقط للتوصل إلَّى اتفاق نهائي مع الوداد، مع إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة فِيْ الدوري المغربي فِيْ 9 سبتمبر.

ولا يمانع الاتحاد فِيْ تسليم عبد الرزاق حمدالله للوداد، بعد إيقافه عَنّْ المشاركة فِيْ مباريات كرة القدم فِيْ المملكة العربية السعودية، بسبب قضية “التسجيلات الصوتية” التي حققت الفوز، حيث أن المهاجم المغربي كان حرمانه من لعب كرة القدم لمدة أربعة أشهر كاملة. .

وألمحت تقارير صحفِيْة، فِيْ وقت سابق، إلَّى احتمال انتقال عبد الرزاق حمدالله إلَّى أولمبيك آسفِيْ المغربي، قبل أن ينفِيْ النادي ذلك رسميًا.

يشار إلَّى أن عبدالرزاق حمدالله لاعب فِيْ الدوري السعودي، منذ انضمامه إلَّى النصر فِيْ صيف 2022، قادما من الريان القطري، قبل أن يخوض تجربة مع الاتحاد، التي تعطلت، إثر إيقافه رسميا من الدوري. لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم.