حمد الله يعاني نفسيا.. كواليس الـ24 ساعة الأولى بعد عقوبات النصر

تسبب نادي النصر فِيْ دخول النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الاتحاد، إلَّى حالة نفسية سيئة للغاية.

وأعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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ولعب النجم المغربي الكبير مع نادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد فِيْ ميركاتو الشتوي “يناير 2022”.

* خلف كواليس الساعات الأولى والحمد لله بعد قرار إيقافها

وبحسب صحيفة “الوئام” فإن حمدالله يعاني حاليا من صدمة شديدة. بعد قرار إيقافه.

وكشفت الصحيفة أن النجم المغربي لا يتوقع قرارا من لجنة المحترفِيْن بمنعه من اللعب على أرض الملعب.

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وأشار إلَّى أن عبد الرزاق حمدالله كان متأكدا خلال الأيام الماضية من أن موقفه صحيح بنسبة 100٪ وأنه لن يتعرض لأي عقوبة فِيْ حال فوزه.

يخشى حمدالله الآن من خسارة قضيته الدولية أمام الفِيْفا وإجباره على دفع قرابة 35 مليون ريال لنادي النصر بعد إنهاء العقد.