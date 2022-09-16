حمد الله “يعشق” النصر.. ويفاجئ الاتحاد بـ”رسالة عَنّْ مستقبله” !

عاد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله الى “التألق” من جديد. قيادة أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد لُغُزو الخليج.

سجل حمدالله هدفِيْن، فِيْ فوز الاتحاد 2-0 على فريق نادي الخليج الأول لكرة القدم، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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و تألق النجم المغربي العظيم. يأتي ذلك بعد رفع الإيقاف المؤقت، بقرار من مركز التحكيم الرياضي، فِيْ قضية نادي النصر.

* حمدالله “يحب” النصر .. ورسالة عَنّْ مستقبله

ورغم الخلافات الساخنة بينهما، أكدت صحيفة الشبابية أن عبد الرزاق حمدالله يحب نادي النصر.

وعَنّْوان الصحيفة بعد تألق حمدالله فِيْ مباراة الخليج. قالت “التاريخ لن يغفر لمن أبعد هذا الساتي عَنّْ حبها للنصر”.

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من جانبه رد حمدالله على كل الأخبار مؤكداً رغبته فِيْ مغادرة الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وذكر عدد من صحفِيْي النصر أن النجم المغربي دخل فِيْ أزمة مع إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي نتيجة قضية نادي النصر. لأنه شعر أنه لم يتم دعمه أثناء التحقيقات فِيْ لجنة الاحتراف.

عبد الرزاق حمدالله “قبّل” شعار نادي الاتحاد خلال مباراة الخليج. فِيْ دلالة واضحة على راحته فِيْ قلعة دين، ورغبته فِيْ الاستمرار مع فريق كرة القدم الأول.

يشار إلَّى أن حمدالله تعاقد مع نادي الاتحاد حتى 30 يونيو 2023. حيث تدخل الفترة المجانية يناير المقبل.