حمد الله يعلنها.. “المونديال وعروض رسمية للرحيل عَنّْ الاتحاد”

فاجأ عبد الرحيم، شقيق ووكيل النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد، جماهِيْر الفريق الكروي الأول، بعد رفع العقوبة رسميا عَنّْ اللاعب.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

* تصريحات وكيل الأعمال عبد الرزاق حمدالله

ونفى عبد الرحيم، فِيْ تصريحات للصحافِيْ الرياضي عبد العلاء صقر، التفاوض مع نادي الوداد الرياضي المغربي، للانتقال إليه رسميًا هذا الصيف ؛ كَمْا ورد فِيْ وسائل إعلام سعودية وعربية، خلال اليومين الماضيين.

ورغم ذلك أعلن شقيق الحمد الله أن النجم المغربي الكبير تلقى عروضا خارجية. لمغادرة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، اليوم الأربعاء، قرارا رسميا من إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي، بتجديد عقد الحمدالله. موسم آخر حتى 30 يونيو 2024.

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وفِيْ سياق آخر كشف عبد الرحيم حمدالله أن هناك مؤشرات قوية جدا. عَنّْ مشاركة مهاجم الاتحاد مع المنتخب المغربي لكرة القدم فِيْ مونديال 2022 بالدوحة بقطر.

وأوضحت صحيفة “المختب” المغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد تلقى إخطارا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، يفِيْد بأن اسم حمدالله كان على القائمة الأولية لأسود الأطلس، خلال فترة الاستراحة الدولية المقبلة. .

وأوضح عبد الرحيم أن عبدالرزاق حمدالله دعا جماهِيْر الاتحاد لدعمه بقوة خلال الفترة المقبلة.