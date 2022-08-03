حمد الله “يفاجئ” النصر.. أول رسالة بعد قرار إيقافه 4 أشهر

بعد ساعات قليلة من قرار إيقافه، خرج النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم نادي الاتحاد، بالرسالة الأولى عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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ولعب النجم المغربي الكبير مع نادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد فِيْ ميركاتو الشتوي “يناير 2022”.

* رسالة الحمد الله “الأولى” بعد قرار اعتقاله

وتجاهل عبد الرزاق حمدالله التعليق على عقوبة الإيقاف فِيْ أول ظهُور له بعد القرار “المهني”. حيث فضل توجيه رسالته إلَّى مواطنه كريم الأحمدي لاعب وسط ميدان الاتحاد السابق الذي أعلن اعتزاله نهائياً كرة القدم فِيْ الساعات القليلة الماضية.

حمدالله يخاطب “الأحمدي”. قال أشكرك على كل ما فعلته من أجل الاتحاد. أخي، نفتقدك جميعًا هنا.

أعرب مهاجم الاتحاد البالغ من العمر 31 عامًا عَنّْ تمنياته لكريم الأحمدي فِيْ حياته القادمة بعد اعتزاله كرة القدم.