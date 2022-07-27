حمد الله يفاجئ النصر والاتحاد.. “رد غير متوقع على أنباء إيقافه”

رد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على خبر إيقافه 4 أشهر. فِيْ سياق الانتصار يستنكر.

وتقدم النصر بشكوى إلَّى لجنة الاحتراف السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”. وفِيْها اتهم حمدالله بارتكاب سلوك مشين عمدًا أثناء اللعب فِيْ قلعة العالم. إجبار الإدارة على إنهاء عقده، وفقًا لمسؤولي العميد.

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وبالفعل، قام مجلس الإدارة العالمي، برئاسة مصالي المعمر، بحل عقد النجم المغربي العظيم، فِيْ نوفمبر 2022 ؛ ثم انتقل إلَّى الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية “يناير 2022”.

أعلن الإعلامي الرياضي عدنان جستينيا، خلال الساعات الماضية، القرار النهائي للجنة المهنية السعودية، بإيقاف عبد الرزاق حمدالله. لمدة 4 شهُور

* أول رد للحمد الله على نبأ اعتقاله

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن حمدالله لم يتأثر بنبأ إيقافه عَنّْ الملاعب.

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وأكد الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن معَنّْويات نجم نادي الاتحاد مرتفعة للغاية ؛ حسنًا، إنه مصمم على تحقيق لقب هداف الدوري السعودي للمحترفِيْن، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن هذه الروح المعَنّْوية جاءت خلال تواجد الحمدالله فِيْ تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. كرد فعل أولي على نبأ اعتقاله.