“حمد الله يفوز على النصر”.. حَقيْقَة عقوبة فِيْفا التاريخية

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، تداولت أنباء قوية عَنّْ قرارات تاريخية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ضد النصر. على خلفِيْة حالة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الحالي.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

خلال الأشهر الماضية، تصاعدت أزمة العالم والنجم المغربي، لتصل إلَّى “الفِيْفا” ؛ كلاهما يطالب بتعويضات مالية ؛ لإنهاء العقد.

وبحسب النبأ الذي انتشر فِيْ الساعات الماضية ؛ فرضت لجنة الانضباط والأخلاق فِيْ الفِيْفا ؛ العقوبات التالية على النصر

– دفع 83 مليون ريال للحمد الله.

– الحرمان من العقود “لمدتي تسجيل”.

* حَقيْقَة ركلة جزاء “الفِيْفا” التاريخية ضد نادي النصر

من جهته، كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير، صحة الأخبار المتداولة بشأن العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط فِيْ الفِيْفا على نادي النصر فِيْ قضية الحمد الله.

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ونفى الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، هذه النبأ. واضاف “الدليل ان الهِيْئة المختصة بالعقوبة فِيْ حالة التعارض التعاقدي هِيْ غرفة تسوية النزاعات وليس هِيْئة الانضباط كَمْا جاء فِيْ النشرة الإخبارية”.

وشدد المحامي الرياضي على أن الفِيْفا لم تصدر أي قرار – حتى الآن – فِيْ قضية النصر والحمد الله التي هزت الشارع الرياضي السعودي فِيْ الأشهر الأخيرة.