لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

وأعلنت صحيفة الرياضية فِيْ الساعات الماضية أن الفِيْفا رفضت الموافقة على التسجيلات الصوتية، بحكَمْ رسمي، قبل نهاية الأسبوع الجاري، بدفع تعويض مالي للخاسر “النصر أو الحمد الله”. . القضية

* تطورات مثيرة فِيْ حال النصر والحمد لله

وقبل إعلان قرار الفِيْفا الرسمي اتفق عدد من الإعلاميين والتقارير الصحفِيْة بالإجماع على فوز حمدالله على نادي النصر الذي سيضطر لدفع نحو 34 مليون ريال سعودي للنجم المغربي.

كشفت صحيفة الشبابية عَنّْ وصول عبد الرزاق حمدالله إلَّى مدينة جدة فِيْ طريقه إلَّى مكة المكرمة. لأداء فريضة الحج، بعد أن حقق انتصاره فِيْ معركته القانونية على النصر.

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أما الصحفِيْ الرياضي سيف الرخيص فقد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” “الساطي حمدالله .. منتصر”.

وفِيْ السياق ذاته، أعلن الإعلامي الرياضي نواف التميمي “خطوة” الانتصار المقبلة فِيْ قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأشار التميمي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن النصر سيتقدم باستئناف أمام محكَمْة الرياضة الدولية “كاس”، إذا كان حكَمْ “الفِيْفا” لصالحه. أو ضده لرغبته فِيْ اعتماد “التسجيلات الصوتية” للقضية.

وتوقع الصحفِيْ الرياضي أن تصدر المحكَمْة الدولية للرياضة قرارها فِيْ هذا الاستئناف خلال نحو عامين.