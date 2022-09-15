حمد الله يقود الاتحاد لعبور الخليج.. و”3 إصابات” قبل الكلاسيكو

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد فوزا على نظيره الخليجي (2-0)، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”.

وأقيمت مباراة الاتحاد والخليج فِيْ الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

المغربي عبد الرزاق حمدالله سجل ثنائية الاتحاد امام النادي الخليجي. حيث سجل الهدف الأول فِيْ الدقيقة الرابعة، بعد تلقي عرضية من إيجور كورنادو، ينفذ ركلة ركنية، لينهِيْ رأسية فِيْ الشباك.

وأضاف حمدالله الهدف الثاني فِيْ الدقيقة 69 بعد تمريرة بين دفاع الخليج لينهِيْ الكرة فِيْ الزاوية اليمنى.

وواصل الخليج المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75، بعدما تلقى حازم الزهراني بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل عَنّْيف ضد عوض الناشري.

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 10 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليصعد إلَّى مرتبة دوري الروشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الخليج بنقطة واحدة، فِيْ المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.

إصابة الاتحاد فِيْ مباراة الخليج

وتعرض الاتحاد لإصابة مدوية بإصابة البرازيلي رومارينيو والأنجولي هِيْلدر كوستا وعمر هُوساوي أثناء مشاركته فِيْ مباراة الخليج.

وغادر رومارينهُو ملعب الاتحاد فِيْ الدقيقة 21 ليحل محل عوض الناشري فِيْما غادر كوستا على نقالة طبية فِيْ الدقيقة 61 وشارك فِيْها مادالله العليان كبديل.

أبرز الفرص لمباراة الاتحاد والخليج

وفِيْ الدقيقة 11 أضاع رومارينيو فرصة الاتحاد للتسجيل، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كورنادو، حصريا لحارس الخليج دوجلاس فريدريك الذي لعب دور البطولة فِيْ صد تسديدة رومارينيو.

فِيْ الدقيقة 18، واصل رومارينهُو إهدار الفرص بعد تلقيه تمريرة من عبد الرزاق حمدالله، لتقتصر على حارس الخليج الذي واصل تألقه واصطدم بتسديدة خطيرة.

وفِيْ الدقيقة 76 سجل عبد الرزاق حمدالله هدفا للاتحاد بتسديدة منخفضة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يقرر الحكَمْ إبطال الهدف بداعي التسلل.

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