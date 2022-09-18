حمد الله يقود رباعي النصر.. تشكيل الجولة (4) فِيْ الدوري السعودي

أعلن الحساب الرسمي لدوري الروشان السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ تشكيل أفضل 11 لاعبا فِيْ المباريات التي أقيمت فِيْ الجولة الرابعة، والتي حضرها المهاجم عبد الرزاق حمدالله، إلَّى جانب 4 لاعبين. النصر.

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تمكن كل من الهلال والشباب من الوصول إلَّى النقطة الثانية عشرة من أصل 4 مباريات خاضها الفريقان فِيْ دوري روشان السعودي، فِيْما حصل النصر على 9 نقاط فقط مقابل 10 للاتحاد، بالتعادل. مرة واحدة، إلَّى جانب 3 انتصارات.

حمدالله يقود الرباعية للنصر. تشكيل الدور الرابع فِيْ الدوري السعودي

بعد ذلك سنعرض لكَمْ تشكيل الجولة الرابعة من مسابقات دوري الروشان السعودي، كَمْا أعلنه الحساب الرسمي على تويتر

حارس المرمى ميلان مياتوفِيْتش

الدفاع سعيد المولد، محمد جحفلي، عبد الإله العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط كارلوس جونيور، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، محمد فوزير

المهاجمون باولو دوارتي، عبد الرزاق حمدالله

وفاز عبد الرزاق حمدالله، مقابل تسجيله هدفِيْن فِيْ شباك الخليج، بعد أن قاد الاتحاد للفوز 2-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يشار إلَّى أن تشكيل الجولة الرابعة من الدوري السعودي شهد تواجد لاعب من الهلال والاتحاد والشباب إلَّى جانب أربعة آخرين من النصر.

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