حمد الله يكشر عَنّْ أنيابه ويرعب النصر قبل كلاسيكو الاتحاد

قدم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد الكروي الأول لنادي الاتحاد، مستوى عاليا خلال مباراة فريقه ضد الخليج فِيْ دوري روشان السعودي.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد فوزا على نظيره الخليجي (2-0)، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”.

وأقيمت مباراة الاتحاد والخليج فِيْ الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 10 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليصعد إلَّى مرتبة دوري الروشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الخليج بنقطة واحدة، فِيْ المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.

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وسجل حمدالله هدفِيْن، ليقود الاتحاد للفوز على الخليج بهدفِيْن حرتين، خلال لقائه الثاني مع العميد، بعد أن قرر مركز التحكيم تعليق عقوبته فِيْ قضية نادي النصر.

ونجح المهاجم المغربي فِيْ تسجيل هدفِيْن، من ثلاث تسديدات حمدالله فوق مرمى الخليج، ولمس المهاجم المخضرم الكرة 26 هدفا.

مرر حمدالله الكرة 15 مرة، 13 منها كانت صحيحة، بنسبة 87٪، وخلق 3 فرص خلال مباراة الخليج، وحصل على تقييم 9، لاستلام جائزة رجل المباراة. .

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