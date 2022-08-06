حمد الله يكشف.. “حَقيْقَة الرحيل عَنّْ الاتحاد والاشتباك مع رومارينيو”

قرر النجم المغربي الكبير، عبد الرزاق حمدالله، “مستقبله” مع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، إلَّى جانب قرار إيقافه، ونبأ خلافاته مع زميله البرازيلي رومارينهُو.

وأعلنت اللجنة المهنية السعودية، الثلاثاء الماضي، إيقاف الحمد الله لـ “4 أشهر”. لأنه تفاوض مع الاتحاد خلال فترة العقد المحمية مع النصر.

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وفور قرار القبض عليه، تردد أن النجم المغربي الكبير اشتبك مع “العيدي” مع رومارينهُو، فِيْ معسكر العميد التحضيري بمدينة النمسا.

* حمدالله يحسم بشكل نهائي الخلاف فِيْ الاتحاد

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة “الشبابية” أن حمدالله أبرز سعادته الكبيرة داخل نادي الاتحاد ورضاه عَنّْ الأجواء الرائعة فِيْ النادي. فِيْ اشارة الى استمراره وعدم مغادرته الصيف الحالي كَمْا تناقلته وسائل الاعلام.

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ولفتت الصحيفة إلَّى أن عبد الرزاق حمدالله وجد بيئة مريحة فِيْ الاتحاد، مختلفة تمامًا عَنّْ تلك التي عاشها مع نادي النصر، لمدة ثلاث سنوات كاملة.

نفى النجم المغربي الكبير وجود خلافات بينه وبين نجوم الاتحاد وعلى رأسهم رومارينهُو. حيث ظهر فِيْ مقطع فِيْديو وهُو يغني ويحتفل معهم داخل حافلة فريق كرة القدم الأول.