حمد الله يكشف “راتبه” مع النصر.. وامتيازات السويكت “الضخمة”

كشف النجم المغربي الكبير، عبد الرزاق حمدالله، عَنّْ “راتبه” مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر، قبل انتقاله إلَّى الاتحاد.

ولعب حمدالله (31 عاما) لنادي النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 حتى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات.

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وبعد انتهاء عقده مع العالم وقع النجم المغربي الكبير مع فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”. لتصعيد الأزمة إلَّى لجنة الاحتراف السعودية.

* راتب عبدالرزاق حمدالله مع نادي النصر

وبحسب تسريبات لجنة المهنية السعودية “تحقيقات”، قال الحمد الله فِيْ التحقيقات إنه وقع عقدا فِيْ أغسطس 2022 مع النصر، فِيْ عهد الرئيس سعود السويلم، لمدة 3 سنوات، مقابل 3 ملايين يورو ( 11.5 مليون ريال سعودي) فِيْ الموسم الرياضي.

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وأشار عبد الرزاق حمدالله، إلَّى أنه مدد عقده صيف 2022، فِيْ عهد الرئيس صفوان السويكت، لموسم رياضي آخر، مقابل زيادة قدرها 2 مليون يورو فِيْ عقده، مضيفا إجمالي ما يحصل عليه. . الفوز بـ 5 ملايين يورو (19.1 مليون ريال سعودي)، بالإضافة إلَّى مكافآت أخرى.

وأوضح النجم المغربي أن إدارة النصر الحالية برئاسة موصلي المعمر لم ترغب فِيْ دفع الامتيازات التي وافقت عليها إدارة السويكت، وحاولت التخلص منها، صيف 2022.