فجر الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينيا مفاجأة كبيرة حول “مستقبل” مصالي المعمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر.

وفازت عائلة معمر برئاسة مجلس إدارة نادي النصر، فِيْ أبريل 2022، بدعم كامل من كبار أعضاء الشرف الذهبية.

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وجاء انتخاب الموصلي بعد “عزل” مجلس صفوان السويكت بقرار من وزارة الرياضة السعودية. للأخطاء الإدارية والقانونية والمالية.

* مفاجأة فِيْ مستقبل عائلة معمر مع نادي النصر

وكشف جستينيا، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن الجمعية العمومية لنادي النصر قررت “إقالة” معمر من منصبه، وإجباره على تقديم استقالته.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن هذا القرار صدر عَنّْ “الأغلبية”. بعد فشل الفريق الكروي الأول لنادي النصر فِيْ تحقيق بطولة رغم الدعم المالي الأكبر فِيْ التاريخ الذي قدمه لأسرة معمر فور وصوله إلَّى رئاسة الجمهُورية.

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وأوضح عدنان جستينية أن انتصار الانتصار فِيْ قضيته على الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله. هُو الذي أنقذ رأس الفنانة فِيْ نادي النصر.

وشدد جستينيا على أن الانتصار فِيْ هذه القضية أعاد ثقة أعضاء الجمعية العمومية بأسرة معمر. حيث أتيحت له فرصة أخرى، فِيْ موسم 2022-2023 الجديد، على أمل تحقيق نجاح رياضي.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقياداته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العالم المحمية.

من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.