حمد الله يهدد الاتحاد.. والحائلي يكشف حَقيْقَة “عودة” فهد المولد

شهد نادي الاتحاد احداث مثيرة فِيْ الساعات القليلة الماضية .. وكان ذلك قبل مباراة الفريق الأولى فِيْ الملعب.

يحل الاتحاد، مساء الجمعة، ضيفا على فريق نادي العدالة لكرة القدم الأول، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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العميد يغيب عَنّْ عدد من نجومه فِيْ مباراة الليلة. وأمامهم النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم فريق كرة القدم الأول المعلق لمدة 4 أشهر ؛ فِيْ سياق أزمته مع نادي النصر.

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وفِيْ هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل إلَّى أزمة عَنّْيفة بين حمدالله وقيادة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي.

وبحسب تلميحات الموريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فقد هدد الحمد الله بكشف أسرار خطيرة فِيْ النقابة، بعد أن غيّر صفقة الإدارة معه.

وعزا الصحفِيْ الرياضي هذه الأزمة إلَّى نية المسؤولين عَنّْ العميد “استبعاد” النجم المغربي من جلسة تصوير القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

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من ناحية أخرى، كشف نادي الاتحاد عَنّْ حَقيْقَة تقديم عرض رسمي لفهد المولد نجم الفريق الذي انتهى عقده فِيْ يوليو 2022، للعودة إلَّى قلعة العميد مرة أخرى.

ونقل الصحفِيْ الرياضي وليد الفراج عَنّْ مصادر فِيْدرالية قولها إن خبر التفاوض مع المولد غير صحيح وأن مجلس إدارة الهِيْلي لا يريد عودته.

جدير بالذكر أن وكيل أعمال المولد النبوي أعلن أن النجم العالمي تلقى عرضاً من الاتحاد إضافة إلَّى عرضين من ناديين عاصم والآخر خليجي.