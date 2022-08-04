حمد الله يهدد النصر.. “المحكَمْة تنتظر هؤلاء” !

هدد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بتصعيد أزمته إلَّى “المحاكَمْ المختصة”، بعد قرار إيقافه من قبل لجنة الاحتراف وشروط اللاعبين. .

وكانت لجنة الاحتراف قد اعلنت فِيْ وقت سابق تعليق الحمد الله لمدة 4 اشهر. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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ولعب النجم المغربي الكبير فِيْ نادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى قلعة العميد، فِيْ الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو “يناير 2022”.

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وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ والمحامي الرياضي محمد الدويش أن المخالفة الوحيدة التي تم إثباتها بسبب “الاحتراف” هِيْ علي حمدالله. إنهم يتداولون ضد اللوائح.

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وقال الدويش فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” “لذلك .. لا يجوز وصف النجم المغربي بأنه (خائن) أو (متآمر)” ؛ بعد أن تداول جمهُور النصر هذه الكلمات.

وأشار إلَّى أن محامي عبد الرزاق حمدالله يمكنه إحضار كل من يسمي هذا الوصف لمهاجم نادي الاتحاد لمحاكَمْة مختصة.