حمد الله يهدد بـ”ضرب” والد مسؤول النصر.. 4 اتهامات تزلزل الاتحاد

يوما بعد يوم .. أسرار جديدة تظهر على الساحة الرياضية السعودية، تتعلق بـ “حل” مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، عقد النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب مع النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو “يناير 2022”.

اقرأ أيضا

بسبب الحمد الله .. الاتحاد يقرر مستقبل البلوي بـ “مفاجأة غير متوقعة”.

الهلال “يلغي” عقد اتفاقه التاريخي رسمياً .. ذعر فِيْ الشارع السعودي

بعد انتقاله إلَّى الاتحاد، تقدمت إدارة المعمر بشكوى رسمية إلَّى لجنة الاحتراف السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، تدعي فِيْها أن مسؤولي العميد حرضوا “اللاعب المغربي” خلال الفترة المحمية من تعاقده مع. العالم.

* تفاصيل “شكوى” نادي النصر ضد الاتحاد ..

تداول عدد من الإعلاميين وعلى رأسهم طلال العتيبي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تفاصيل الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد الاتحاد، على لجنة الاحتراف التي تشكلت. من 74 صفحة.

وجاء فِيْ الشكوى فِيْ 15 أغسطس / آب 2022، تفاوض نادي الاتحاد، مع عبد الرزاق حمدالله، عبر مكالمة “سناب شات”، خلال مدة عقد اللاعب، مع النصر.

وجاء فِيْ الشكوى أن مدير النقابة مشعل السعيد كذب على حمدالله. وقال “تفاوضنا مع النصر للحصول على خدماته” وهُو ما لم يحدث قط.

أنظر أيضا

نجم الاتحاد فِيْ طريقه للنصر وحسين عبد الغني “يقتحم” الأزمة

وسرد النصر فِيْ الشكوى مجموعة من “الأعمال المخزية” التي ارتكبها النجم المغربي، لإجبار الإدارة على التخلي عَنّْه، قبل انتهاء عقده فِيْ يونيو 2022 ؛ أيّ

غياب اللاعب حمدالله عَنّْ مباراة الفِيْصلي فِيْ المجمعة ؛ جاء ذلك بتحريض من المدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد.

– بعد لقاء الرائد قام اللاعب حمدالله بركل “اللوح” ولفظ المدرب أمام اللاعبين.

– قبل لقاء أبها ادعى حمدالله “الإصابة” وتم تحديد مَوعِد للأشعة لكن اللاعب غاب. تحت ستار سلامته من الإصابة.

– بعد سلوكه العدواني تجاه المدرب .. إدارة النصر قررت إرسال حمدالله إلَّى “التدريبات الصباحية”.

وأوضح النصر فِيْ شكواه أن حمدالله، بالتزامن مع “أفعاله المخزية”، واصل مفاوضاته مع نادي الاتحاد من خلال لاعبين فِيْ رتبتي عميد. أحدهما غادر والآخر لا يزال فِيْ الفريق الأول حتى الآن.