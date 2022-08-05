حمد الله يوجه 3 رسائل “قاسية” إلَّى النصر بعد إيقافه

أرسل النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم نادي الاتحاد، بشكل غير مباشر 3 رسائل “صعبة” إلَّى النصر، بعد قرار إيقافه.

الثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب إيقاف حمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

اقرأ أيضا

رسميا | تعلن التحكيم قرارها فِيْ قضية “حرمان الهلال من العقود”.

مشاري خان رئيسا للاتحاد .. “بعد اعتقال البلوي”

والنجم المغربي الكبير، لعب فِيْ صفوف قلعة العالم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”.

* الرسالة الأولى

والرسالة الأولى التي وجهها حمدالله للنصر بشكل غير مباشر. ونفى خلافاته مع البرازيليين رومارينيو وإيجور كورنادو، أول ثنائي كرة قدم فِيْ الاتحاد.

وأكد عدد من المنتمين إلَّى النصر خلال الساعات الماضية اصطدام حمدالله بـ “الأيدي” مع رومارينهُو وكورونادو. لفرحه بإيقاف النجم المغربي.

* الرسالة الثانية

الحمد الله نفى ذلك فِيْ رسالته الثانية بالنصر. معاناته النفسية، بعد قرار حبسه لمدة 4 أشهر، حيث نشر صورة عبر حسابه على تطبيق “سناب شات” ضاحكًا كثيرًا.

وانتشرت تقارير إخبارية عَنّْ أن حمدالله “دخل” بحالة نفسية سيئة للغاية. بعد قرار القبض عليه فِيْ قضية نادي النصر.

* الرسالة الثالثة

أما بالنسبة للرسالة الثالثة والأخيرة، فقد كانت الأصعب مع النصر، حيث وضع حمدالله “أعجبني” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فِيْ تصميم إحدى الصفحات.

هذا التصميم الذي جاء تحت عَنّْوان “4 أشهر .. عطلات سعيدة للساتي” ؛ بعض الكلمات موجهة إلَّى الخجل فِيْ تسبيح الله ؛ كَيْفَ

– غير مهتم.

– أنا بغل وهم خاصون.

– غدا تملي الشاشات.

– لا أرى شيئًا سوى الكراهِيْة.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي قدم طلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم الرياضي. رفع عقوبة الحمد الله مؤقتا بانتظار قرار استئناف قرارات لجنة المهنية.