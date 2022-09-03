“حمد الله يودع الاتحاد ويعود للدوري المغربي”.. حَقيْقَة مفاجأة 2022

فِيْ مفاجأة كبيرة، انتشر خبر عودة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، هذا الصيف.

حمدالله، 31 عامًا، الذي بدأ مسيرته الاحترافِيْة فِيْ أولمبيك آسفِيْ المغربي، غادر بلاده فِيْ مارس 2013، مسافرًا بين النرويج والصين وقطر وأخيراً المملكة العربية السعودية.

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حسب آخر الأخبار ؛ وسيعود الحمد الله إلَّى آسفِيْ، هذا الصيف، وحتى كانون الثاني (يناير) 2023، وهُو تاريخ انتهاء محكوميته مع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية تعليق الحمدالله لمدة “4 أشهر”. لمفاوضاته مع العميد خلال الفترة المحمية لعقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

* أولمبيك آسفِيْ ترد على خبر عقد الحمد الله

من جانبه كشف محمد الهِيْداوي رئيس النادي الأولمبي آسفِيْ، حَقيْقَة تعيين حمدالله، على سبيل الإعارة، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وفِيْ حديثه لصحيفة “هسبرس” المغربية نفى الهِيْداوي كل الأخبار المتداولة بخصوص التعاقد مع مهاجم نادي الاتحاد هذا الصيف. قال لا أساس له.

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ورغم ذلك، اعترف رئيس النادي الأولمبي صافِيْ، بإمكانية النظر فِيْ تعيين عبد الرزاق حمدالله فِيْ الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع حمدالله فِيْ سوق الشتاء الماضي “يناير 2022”. حيث سجل 13 هدفًا وصنع آخر، فِيْ 15 مباراة رسمية حتى الآن.