لا يوجد صوت أعلى داخل نادي الاتحاد فِيْ الوقت الحالي، باستثناء مستقبل النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم.

انضم حمدالله، 31 عامًا، إلَّى الاتحاد فِيْ السوق الشتوي الأخير “يناير 2022″، بعد أن أنهى فريقه السابق النصر رسميًا “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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ولعب النجم المغربي الكبير فِيْ صفوف الفريق الكروي الأول لنادي النصر، فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، وسجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية.

أما قلعة العميد فقد سجل عبد الرزاق حمدالله 13 هدفا وصنع تمريرة واحدة فقط خلال 15 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات المحلية “الدوري وكأس الملك”.

* حمدالله يهرب إلَّى الدوري الممتاز.

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “هِيْبابريس” المغربية اليومية عَنّْ مفاجأة كبيرة حول وجهة حمدالله الجديدة، بعد مغادرته الاتحاد هذا الصيف.

وكشفت الصحيفة عَنّْ رغبة قوية من وست هام يونايتد فِيْ التعاقد مع النجم المغربي، ابتداء من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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ويستعد وست هام لتقديم عرض رسمي أمام مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي خلال الساعات المقبلة. لإغلاق الصفقة.

إن رحيل عبد الرزاق حمدالله من المملكة العربية السعودية أمر محتمل للغاية، خاصة أنه يخضع لتعليق طويل الأمد، إذا استمر فِيْ دوري المحترفِيْن ؛ فِيْ سياق الدعوى المرفوعة ضده انتصار.

تقدم النصر بشكوى ضد حمدالله لدى لجنة احتراف وشروط اللاعبين. متهم بارتكاب أعمال فاحشة أثناء وجوده فِيْ الفريق الأول لكرة القدم لإجبار الإدارة على إنهاء عقده.