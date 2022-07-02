حمد فتحي مستعد لترك مهنته من أجل أموال الفن بعد مشاركته مع محمد إمام

كشف لاعب كرة السلة المصري، حمد فتحي، عَنّْ كواليس دخوله عالم التمثيل ومشاركته فِيْ فِيْلم “خاله” مع الفنان محمد إمام، والذي سيعرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل. .

وقال فتحي لـ “العرب اليوم” إن فِيْلم “أمام” هُو تجربته التمثيلية الثانية بعد مشاركته مع النجم محمد هنيدي فِيْ فِيْلمه الأخير “الرجل والنيمس”.

وأضاف لاعب كرة السلة أن ترشيحه للعمل جاء عَنّْ طريق المنتج أحمد السبكي، وأكد أن خطوة الدخول فِيْ التمثيل كانت بالصدفة، وهِيْ مجرد هُواية.

وأوضح حمد فتحي أنه لاعب فِيْ نادي المصرية للاتصالات، وكانت بداياته كرة السلة، ثم انتقل إلَّى كرة اليد، ثم استقر فِيْ المصرية للاتصالات، وفِيْ العام الماضي حصل على 5 بطولات لمصر.

وأشار إلَّى أنه من الممكن أن يترك كرة السلة ويكرس نفسه للفن ويمارسها أكثر، ومن الممكن أيضًا أن يترك مهنته الأساسية مقابل المال الفني، مشيرًا إلَّى أنه لا يتقاضى رواتب كافِيْة من السلة.، وهذا ما يضايقه.

وروى حمد فتحي أول لقاء له مع النجم محمد إمام فِيْ مشاهد “هم العم”، قائلا إنه اندهش من ظهُوره ولم يصدق، مشيرا إلَّى أنه كان لقاء مضحك.

وسبق أن نشر محمد إمام صورته مع حمد فتحي، من خلف كواليس تصوير أحد الكواليس، حتى يتطلع الجمهُور بفارغ الصبر للفِيْلم. وتعليقًا على الصورة كتب “ترقبوا بطل مصر حمد فتحي فِيْ أغرب مشهد أكشن”.

كشف الفنان محمد إمام، عَنّْ الإعلان عَنّْ فِيْلمه “العم”، الذي ظهر فِيْه العديد من مشاهد الأكشن، منها مشهد جمعه مع حمد فتحي، وكذلك قفزة أكثر من مرة من الأماكن المرتفعة، وطبعاً عملت. . لم يكن بدون كوميديا.

“عمهم” من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ومهندس الصوت أحمد سمير، ويشارك فِيْ بطولته محمد إمام، وسيد رجب، ومحمد لطفِيْ، ومحمد سلام، وهدى المفتي. .، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي. احمد خالد صالح محمد ثروت الشحات مبروك.

شارك محمد إمام فِيْ رمضان 2022 بمسلسل “النمر”، وهُو من تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج سينرجي وإخراج شيرين عادل، ويشارك فِيْ بطولته هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي. وبيومي فؤاد.