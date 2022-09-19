حمزة نمرة ينهِيْ أزمة إيقافه عَنّْ الغناء فِيْ مصر

وضع الفنان المصري حمزة نمرة حدا لأزمة توقفه عَنّْ الغناء فِيْ مصر من قبل اتحاد المهن الموسيقية، حيث توجه إلَّى مقر الاتحاد لدفع “مصاريف رسوم العضوية” وإصدار التصاريح اللازمة للحفلات.

اتحاد المهن الموسيقية يرحب بعودة نمرة

قال رئيس لجنة العمل النقابية، منصور هندي، إن حمزة نمرة مسموح له حاليًا بإحياء الحفلات الموسيقية فِيْ مصر، مشيرًا إلَّى أنه أصدر تصريحًا لحفل المنارة ووقعه يوم الأحد.

وصرح منصور هندي بأن تعليق عضوية حمزة نمرة من نقابة المهن الموسيقية كان بسبب رحلته إلَّى الخارج، مضيفًا “إنه مرحب به فِيْ مصر بعد عودته وفِيْ أي وقت له الحق فِيْ إقامة حفل ما إذا حصل على تصريح. . “

حمزة نمرة يطالب بلاده بالاعتذار

كشف اتحاد المهن الموسيقية، مؤخرًا، عَنّْ موقفه من عودة حمزة نمرة للغناء فِيْ مصر بعد إيقافه عام 2015 بسبب توجهه السياسي، أكد منصور هندي.

فِيْ عام 2015 أصدر مجلس اتحاد المهن الموسيقية قرارًا بوقف عضوية حمزة نمرة بسبب توجهها السياسي.

لم تتمكن حمزة نمرة من حضور جنازة والدها

الجدير بالذكر أن الفنان المصري حمزة نمرة حزن مؤخرًا على وفاة والده، وما زاد حزنه عدم تمكنه من حضور جنازته.

وكشفت صفحة حمزة نمرة الرسمية على فِيْسبوك سبب منعه من حضور الجنازة، حيث قال فِيْ تدوينة نشرها حينها “إنا لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن والألم، نحزن. وفاة “المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان حمزة نمرة، وتقتصر التعازي على الأهل والأصدقاء”.

وتابع “للأسف لا يمكن للفنان حمزة أن يكون فِيْ القاهرة بسبب ظروف الحجر الصحي، نتيجة إصابته بفِيْروس كورونا المستجد. نطلب منك الدعاء له ولأسرته بالشفاء والتعافِيْ. . ” . “

وطلب الفنان الدعاء لرحمة أبيه قائلًا “نسألكَمْ الدعاء لرحمة الميت وأن الله يجمعَنّْا به فِيْ الجنة”.