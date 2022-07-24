حملات المرور تضبط 158 دراجة آلية مخالفة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لضبط السيارات المخالفة في جميع أنحاء المملكة، وأوضحت في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن الحملات المرورية تمكنت من ضبط 158 دراجة نارية مخالفة، ودعت المواطنين إلى التعاون والالتزام بما ورد فيها. قواعد. في نظام المرور.

إساءة استخدام إنذار السيارة

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور أن إساءة استخدام جهاز إنذار المركبة يعتبر سوء سلوك أثناء القيادة، كما أنه يعد مخالفة مرورية.

غرامة لسوء استخدام المنبه

ونصت قائمة المخالفات المرورية رقم (2) على فرض غرامة مالية تتراوح بين 150 و 300 ريال في حالة سوء استخدام جهاز الإنذار.

ونصحت الإدارة العامة للمرور، أمس، باتخاذ بعض الإجراءات في حالة حدوث ثقب في الإطارات أثناء القيادة لتجنب وقوع حوادث.

نشرت حركة المرور السعودية رسمًا بيانيًا، عبر حسابها على تويتر، تنصح باتباع ما يلي في حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة

1- امسك عجلة القيادة بإحكام.

2- لا يوجد ضغط الفرامل.

3- ارفع قدمك عن دواسة البنزين ولا تخطو عليها.

4- تأكد من أن الطريق إلى يمينك واضح.

5- قم بتوجيه السيارة تدريجياً باتجاه جانب الطريق.

6- أوقف المركبة في مكان آمن.

7- قم بتشغيل إشارة الطوارئ.