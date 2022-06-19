حملة الراجحي للحج المجاني 2022/1443 رابط وطريقة التقديم عبر الموقع الرسمي https://alrajhihaj.com/

تعتبر حملة الراجحي للحج المجاني من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها على جوجل كروم من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية ومحافظاتها. ستبقى المملكة العربية السعودية على مر العصور أجمل مكان على وجه الأرض ، لاحتوائها على بيت الله الحرام. لسنا قادرين على ذلك ولكن هذه الحملة تقدم رحلة عمرة مجانية على حساب أبناء رحمة الله صالح الراجحي ولكن بعد الاتفاق على عدة شروط وتقديمها إلكترونياً ومن ثم متابعة الطلب للقبول أو ليس. من خلال موقعنا نقدم لكم تغطية كاملة لكل ما يتعلق بحملة الراجحي للحج المجاني تابع السطور التالية لمزيد من التفاصيل حول الموضوع.

حملة الراجحي للحج المجاني

لمن لا يعرف هذه الحملة أو يسمع عنها لأول مرة فهي حملة هدفها مساعدة غير القادرين في المملكة العربية السعودية على أداء مناسك الحج والعمرة وتخفيف العبء عنهم. من مصاريف الحج والعمرة وخاصة لذوي الدخل المحدود. في هذه الحملة يتحمل أبناء صالح الراجحي رحمه الله هذه المصاريف وأعطى تلك الأجر لأولادهم المغفور لهم بإذن الله.

كيفية التقديم لحملة الحج المجانية الراجحي

أعزائي سكان المملكة العربية السعودية ، تتيح لك حملة الراجحي للحج المجاني التسجيل في موسم الحج 1443 هـ. طريقة سهلة للتسجيل فيها هي من خلال موقع الجملة حيث يمكن للناشطين التسجيل من خلال موقعه باتباع الخطوات التالية: