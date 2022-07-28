حملة توعوية لحماية الغطاء النباتي في متنزهات عسير والباحة

في إطار مشاركته في مهرجان صيف عسير، وبناء عليه، أطلق المركز الوطني لتنمية التغطية النباتية ومكافحة التصحر حملة توعية تحت شعار “الحدائق المستدامة”، بالتعاون مع هيئة تنمية عسير. ومشاركة أكثر من 12 جهة حكومية. تحسين الوعي الاجتماعي حول حماية الغطاء النباتي والموارد الطبيعية للمتنزهات الوطنية، وتجنب السلوك غير الصحيح الذي يضر بالكنوز الطبيعية للمتنزهات الوطنية.

وتهدف الحملة التي ستشمل منطقة الباحة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، إلى تشجيع أفراد المجتمع على السلوك الصحيح وتنمية الشعور الواعي والمسؤول تجاه الحفاظ على الحدائق الوطنية في مناطق عسير و الباحة وخاصة خلال المرحلة الأولى وفي جميع مناطق المملكة بشكل عام من خلال الرحلات والتمتع بالثروات مع الالتزام بالسلوكيات الحضارية الإيجابية التي تعزز ازدهار الغطاء النباتي وحمايته واستدامته في المتنزهات الوطنية في جميع أنحاء المملكة.

كما تؤكد الحملة على أهمية الابتعاد عن السلوكيات التي تهدد سلامة الغطاء النباتي، مثل أسباب الحرائق وما ينتج عنها من أضرار بيئية واقتصادية، بالإضافة إلى قطع الأشجار وقطع الأشجار والنباتات وتدمير الممتلكات والخدمات العامة داخل المنطقة. المتنزهات الوطنية. والتوقف عن إطعام الحيوانات والقرود معهم. بما أن هذا يؤثر على النظام البيئي من خلال التلوث الناتج عن السلوك غير الصحي من خلال ترك الفضلات وبقايا الطعام، مما يضر بسلامة وجمال الغطاء النباتي، لذلك ستظل الحدائق الوطنية مزدهرة ومستدامة.

يعمل المركز من خلال برنامج الحدائق الوطنية على نشر الوعي والتثقيف بين المجتمع الأوسع لتحسين الاستدامة البيئية، من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

يشار إلى أن المركز يهدف إلى حماية وتطوير مواقع الغطاء النباتي واستدامتها والتغلب على التحديات التي تواجهها في مختلف مناطق المملكة من خلال نشر الوعي بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها، وكذلك كشف التعديات ومكافحة إزالة الغابات. والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.