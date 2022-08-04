حملة لمقاطعة موقع شهير لخدمات السفر والسياحة يدعم المثليين

أثار موقع خدمات سياحة وسفر شهير غضبًا شديدًا بعد إعلانه دعمه للمثليين جنسياً، حيث طالب المواطنون بمقاطعة الموقع وعدم معاملته.

أطلق مواطنون هاشتاغ لمقاطعة الموقع على منصة تويتر، يطالبون عملاء الموقع السياحي الشهير بحذف حساباتهم عليه وتجنب التعامل معه، مع إزالة تطبيق الموقع لدعمه للشذوذ الجنسي.

مواقع بديلة

وأكد مواطنون أن هناك مواقع وتطبيقات بديلة لخدمات السفر والسياحة يمكن الوثوق بها بدلاً من الموقع المذكور، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وصريحة تجاه الموقع والتوقف عن التعامل معه بشكل دائم.

البريد الإلكتروني مثلي الجنس!

أرسل الموقع الشهير بريداً إلكترونياً باللغة العربية إلى عملائه تحت عنوان “السفر للجميع” لتشجيعهم على تجربة السفر حول العالم، وجاءت الرسالة مرفقة بعلامة LGBT وتضمنت العبارة المرفقة بالرسالة “أنت تستحق أن تكون” من تكون أينما كنت. تذهب “.