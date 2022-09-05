حمله هِيْسهل عليك.. طريقة تحميل واتساب الذهبي 2022 whatsapp gold وما هِيْ مزايا التطبيق على الهاتف، إن تطبيقات المراسلات من أكثر البرامج التي أصبح يحتاج إليها مجموعة كبيرة من الناس وأصبح الجميع يقوم بتنزيل مثل هذه البرامج على الأجهزة الذكية الخاصة بهم ويعتبر برنامج واتساب الذهبي احد ابرز البرامج المراسلات التي أصبحت منتشرة في الآونة الماضية.

كيفِيْة تنزيل WhatsApp Gold 2022

أولاً فِيْ البداية ندخل رَابِطْ تحميل التطبيق أو من خلال الرَابِطْ لتحميل التطبيق بعد التأكد من أن الجهاز متصل بالإنترنت.

ثانيًا – يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على أيقونة تطبيق WhatsApp الذهبية ثم الضغط على خيار التنزيل.

ثالثًا بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على زر التثبيت لتنزيل هذا التطبيق.

رابعًا بعد ذلك يُسمح للهاتف بتثبيت مصادر غير معروفة حتى نتمكن من تثبيت هذا التطبيق.

خامساً ثم الضغط على ايقونة التطبيق من الشاشة الرئيسية للجهاز لتسجيل حساب للمستخدم فِيْ هذا التطبيق، من خلال اسم المستخدم ورقم الهاتف، ثم يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور المرسلة له.

سادسًا أخيرًا، سيتمكن المستخدم من الاستمتاع بالوَظْائِفْ المختلفة التي يحتوي عليها التطبيق بعد فتح جهاز الكَمْبيوتر الشخصي الخاص به على التطبيق برقمه.

ميزات WhatsApp Gold 2022

يتيح التطبيق للمستخدم إجراء مكالمة جماعية مع مجموعة من الأصدقاء عن طريق اختيار هؤلاء الأصدقاء.

التطبيق لديه وظيفة لإعادة الرسائل المحذوفة ويسمح للمستخدم بالحصول على الحالات التي تم تنزيلها من قبل أصدقائه.

يسمح التطبيق للمستخدم بنشر حالات WhatsApp أطول من 30 ثانية.

إخفاء حالة النشاط وإخفاء تاريخ حالة النشاط الأخير للمستخدم.

يمكن للمستخدم إرسال واستقبال صور متعددة من خلال WhatsApp Gold بدقة عالية وعدد غير محدود.

التطبيق يحتوي على مجموعة رائعة من الملصقات الشيقة جدا والمميزة.

يمكن للمستخدم قراءة الرسائل المرسلة من أصدقائه دون إظهار علامة القراءة لهم.

هذا البرنامج يوفر لكل المستخدمين ميزة القيام بمكالمة جماعية مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء وذلك عن طريق تحديد هؤلاء الزملاء وعلما ان البرنامج يحتوي على خاصية فريدة من نوعها وهي استرجاع الرسائل التي مسحت بالكامل كما أنه يستطيع الشخص من الحصول على الحالات التي يقوم أصدقائه بتنزيلها.